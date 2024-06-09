Ташуев мог возглавить сборную Беларуси

Бывший наставник «Факела» Сергей Ташуев поделился информацией о несостоявшемся назначении в сборную Беларуси.

«В 2020 году я почти возглавил сборную Беларуси. Я мог прийти команду буквально за 20 дней до того, как по всему миру началась активная фаза пандемии», — приводит слова Ташуева Metaratings.

В минувшем сезоне 65-летний тренер успел поработать в двух клубах Российской премьер-лиги — в августе 2023 года он был уволен из «Ахмата», а спустя месяц принял «Факел». В конце апреля стало известно, что Ташуев ушел из воронежского коллектива. С того момент специалист находится без команды.