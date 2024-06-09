«Обидно и больно»: Шпилевский высказался о матче Беларусь – Россия

В пятницу вечером сборная России разгромила Беларусь на выезде в товарищеском матче со счётом 4:0. Комментарий по поводу игры дал рулевой кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский.

«Как белорусу мне было обидно и больно смотреть. К сожалению, печально даже обсуждать. На голову или две головы сборная России была сильнее во всех планах: тактически, технически и физически. Валерий Карпин и его тренерский штаб – молодцы!» - цитирует Шпилевского «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в следующий раз сборная России соберётся уже в сентябре. В условиях санкции со стороны УЕФА и ФИФА команда Валерия Карпина уже больше двух лет может проводить только товарищеские матчи. Когда футбольные санкции могут быть сняты или хотя бы смягчены, пока прогнозировать сложно.