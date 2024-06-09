Чернышов рассказал, кто должен тренировать сборную России

Экс-тренер столичного «Спартака» Андрей Чернышов высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера национальной сборной России.
«Надо продолжать работать с Карпиным. Если есть предложение от РФС, значит его работой довольны. Они видят перспективу сотрудничества. Если Карпин рассматривает предложение, то его всё устраивает», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Срок действующего контракта между Карпиным и РФС рассчитан до конца июля. В последнем товарищеском матче сборная России на выезде встречалась с Беларусью. Россияне крупно победили со счетом 4:0.
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