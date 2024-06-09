Бубнов: «Сборная Беларуси - безликая команда»

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов высказался о крупном поражении сборной Беларуси от России в товарищеском поединке.

«Можно сказать, что соответствуют белорусы 96 месту в рейтинге ФИФА. Безликая команда, меня разочаровали. Что там говорить, Мальту обыграть не могут. Если хотят футбол поднимать, то работы непочатый край», - передает слова эксперта Sportbox.

Контрольный матч сборных Беларуси и России состоялся на стадионе в Минске 7 июня. Хозяева потерпели поражение со счетом 0:4. Голами в этом матче отметились Тюкавин, Обляков и Чалов, оформивший дубль.