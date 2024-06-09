Бубнов: «Редкий матч, когда сборная России победила на классе»

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о недавнем товарищеском матче между сборными России и Беларуси.
«Редкий матч, когда наши обыграли соперника легко именно на классе. Четыре забили, при желании могли ещё забить. Особенно если бы скорости включили. Выглядели на фоне белорусов солидно», - передает слова Александра Sportbox.
Напомним, что контрольная встреча сборных Беларуси и России состоялась на стадионе в Минске 7 июня. Подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счетом 4:0. Голы забили Тюкавин, Обляков и Чалов, оформивший дубль.
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