Сычёв — о сборной России: «Отлично работает система»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв высказался о победе национальной команды в товарищеском матче над Беларусью (4:0).

По мнению эксперта, результат не стоял для российской команды на первом месте, поскольку самым важным было позволить составу сыграться.

«Я думаю, результат в любом случае стоял на втором месте. Мы увидели новых ребят в составе, это тоже не может не радовать. Отлично работает система. Четыре гола забили. Я считаю, что вообще всё отлично», — сказал Сычёв в эфире «Матч ТВ».

Напомним, весной 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия во всех международных турнирах и с тех пор они имеют возможность проводить лишь товарищеские встречи.