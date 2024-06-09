Семшов - о матче сборной России: «Получилась игра в одни ворота»

Бывший футболист Игорь Семшов поделился впечатлениями от недавнего товарищеского поединка между сборными России и Беларуси.

«Хочется сказать, что наши вышли с желанием побеждать. Могли чуть больше забить. Неплохо действовали. Получилась игра в одни ворота», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что поединок состоялся в пятницу, 7 июня, на стадионе в Минске. Сборная России отпраздновала крупную победу со счетом 4:0. Забитыми мячами в составе гостей отметились Константин Тюкавин, Иван Обляков и Фёдор Чалов, оформивший дубль.