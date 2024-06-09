Юран высказался о работе в сборной России

«Чего мы сейчас будем об этом говорить? Там есть тренер. Это просто неэтично. Сейчас у сборной есть тренер, и у него есть контракт. Когда закончится, можно будет о чем-то говорить», - приводит слова специалиста «Спорт день за днём».