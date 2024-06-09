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Юран высказался о работе в сборной России

09 Июня 2024 • 08:42 Комментировать

Экс-рулевой «Пари НН» Сергей Юран высказался о возможной работе в сборной России.

«Чего мы сейчас будем об этом говорить? Там есть тренер. Это просто неэтично. Сейчас у сборной есть тренер, и у него есть контракт. Когда закончится, можно будет о чем-то говорить», - приводит слова специалиста «Спорт день за днём».

Напомним, что последним местом работы Юрана был «Пари НН». В настоящий момент специалист находится без клуба.

Карпин занимает пост наставника сборной России с лета 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце следующего месяца.

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