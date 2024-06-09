Ибрагимович обратился к шведским болельщикам

Экс-форвард «Барселоны», «ПСЖ» и ряда других европейских топ-клубов Златан Ибрагимович обратился к болельщикам после контрольного поединка между сборными Швеции и Сербии (0:3).
«Швеция, я вижу, что вы соскучились по мне. Я тоже скучал за вами. Вы всегда меня поддерживали и дарили свою любовь, в моей памяти сохранилось много приятных воспоминаний. Я никогда этого не забуду. Хочу сказать вам всем огромное спасибо», - передает слова Златана Aftonbladet.
В составе сборной Швеции Ибрагимович сыграл 122 поединка. Нападающий забил 62 мяча и сделал 25 результативных передач.
Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте.
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