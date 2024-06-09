Ибрагимович обратился к шведским болельщикам

«Швеция, я вижу, что вы соскучились по мне. Я тоже скучал за вами. Вы всегда меня поддерживали и дарили свою любовь, в моей памяти сохранилось много приятных воспоминаний. Я никогда этого не забуду. Хочу сказать вам всем огромное спасибо», - передает слова Златана Aftonbladet.