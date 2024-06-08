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Точилин назвал тренера, который может заменить Карпина в сборной

08 Июня 2024 • 20:29 Комментировать

Экс-тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о том, кто мог бы стать следующим тренером сборной России после Валерия Карпина.

«Думаю, что на сегодняшний момент яркая фигура, которая сразу приходит на ум, – это Семак. Это самый успешный тренер у нас», — заявил Точилин порталу «РБ Спорт».

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Под его руководством команда провела уже 18 матчей, в которых одержала 11 побед, шесть раз сыграла вничью и уступила всего один раз.

Действующий контракт Карпина с национальной командой истекает 31 июля. Пока неизвестно, будет ли он продлен.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Карпин Сборная России Сергей Семак Александр Точилин ещё теги
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