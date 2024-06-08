Тюкавин — о матче за сборную: «Атмосфера — бомба»

Форвард «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин поделился эмоциями после товарищеского матча с национальной командой Беларуси.

Напомним, встреча завершилась разгромной победой россиян со счетом 4:0. Тюкавин стал автором одного из голов.

«Атмосфера на матче Беларусь — Россия — бомба. Очень приятно играть при таком стадионе и при таких болельщиках», — приводит слова Тюкавина «Чемпионат».

Для Тюкавина мяч в ворота Беларуси стал первым в футболке сборной России. Всего на счету 21-летнего нападающего пять игр за национальную команду.

Сообщалось, что матч Беларусь – Россия собрал на трибунах более 20 тысяч зрителей.