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Чемпионат мира 2026

Ташуев положительно оценил работу Карпина в сборной России

08 Июня 2024 • 19:29 Комментировать
Беларусь
0:4
РОССИЯ

Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Сборная России уже не первый матч показывает хороший футбол. Валерий Карпин провел великолепную работу по формированию состава», — заявил Ташуев «Матч ТВ».

Специалист напомнил, как Карпина все критиковали, но вызов различных игроков позволил тренеру сформировать костяк сборной, в игре которого уже видна тренерская мысль.

Напомним, 7 июня сборная России провела товарищеский матч против сборной Беларуси. Игра завершилась крупной победой россиян со счетом 4:0. Авторами голов стали Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дубль).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сергей Ташуев ещё теги

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19:35 · Чемпионат мира 2026
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