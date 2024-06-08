Гасилин: «Алексей Миранчук вышел за сборную и показал всем свой уровень»

Экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин оценил игру хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в матче сборной России против сборной Беларуси.

Напомним, товарищеская встреча между командами завершилась крупной победой россиян со счётом 4:0. Миранчук записал в свой актив два ассиста.

Гасилин, считает, что Миранчук провел свой лучший сезон в карьере, выиграв Лигу Европы.

«Миранчук вышел за сборную и показал всем свой уровень. За ним должны стремиться наши футболисты», — заявил Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что для российских игроков сезон официально завершен. Первый официальный матч нового сезона пройдет 13 июля. В этот день «Зенит» и «Краснодар» разыграют Суперкубок России.