Булыкин: «За исключением пары моментов, многим понравилось, как выглядела российская сборная»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о товарищеском матче между сборными России и Беларуси.

Прошедшая встреча завершилась уверенной победой команды Валерия Карпина со счётом 4:0. Голы в составе российской сборной забивали Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов.

«Такую сборную хотят видеть все болельщики. Чтобы можно было получать удовольствие от игры и от результата. Думаю, многим понравилось, как выглядела российская команда. За исключением пары моментов, когда вратари могли что-то придумать», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, весной 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от всех международных турниров и с тех пор они не имеют возможности проводить официальные встречи.