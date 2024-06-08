Тюкавин: «Сборная России прибавляет с каждой игрой»

Нападающий сборной России Константин Тюкавин высказался о прогрессе национальной команды. Как известно, в пятницу российская сборная обыграла Беларусь на выезде в товарищеском матче со счётом 4:0.

«Уверенная победа в матче против Беларуси говорит о том, что мы прибавляем с каждой игрой. Это видно. Вы видели, как мы сыграли в Москве с сербами, хоть там и было удаление. С Беларусью тоже спокойно сыграли, победили 4:0», - цитирует Тюкавина «РБ Спорт».

В следующий раз сборная России соберётся уже в сентябре. В условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА команда Валерия Карпина уже больше двух лет может проводить только товарищеские матчи.