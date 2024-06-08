Газзаев: «Было видно, что игроки сборной России вышли с огромным желанием защищать честь страны»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о победе сборной России в товарищеском матче над командой Беларуси со счётом 4:0.

Специалист отметил, что несмотря на товарищеский статус встречи, настрой игроков российской команды был очень хорошим, за счёт чего им и удалось показать высокое качество игры.

«Было видно, что игроки вышли на поле с огромным желанием защищать честь страны. Команда продемонстрировала высокое качество игры – это отличный показатель того, что футболисты ощущают большую ответственность, когда надевают футболку сборной России», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, в составе сборной России голы на свой счёт записали Константин Тюкавин, Фёдор Чалов и Иван Обляков.