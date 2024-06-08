Бушманов оценил три победы сборной России с общим счётом 16:0

Футбольный эксперт Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о крупной победе сборно Росси в товарищеском матче над белорусами (4:0).

- Как вам игра сборной России?

- Все понравилось. Встреча получилась хорошая. Было видно, что ребята играли с желанием, с удовольствием.

- Карпин заявил, что больше всего доволен отношением футболистов к игре. А вас что порадовало?

- Соглашусь с Валерией Георгиевичем. Было хорошее качество игры, многое получалось. Были опасения перед встречей, что может не хватить настроя, что ребята уже мысленно в отпуске после сезона. Но сыграло роль, что тренерский штаб правильно спланировал подготовку. Сначала дал футболистам отдохнуть несколько дней, потом они собрались, чтобы в удовольствие потренироваться и сыграть. В целом все получилось, как запланировали. Ребята уже успели соскучиться по мячу. Это сказалось. Была свежесть. Форму растерять парни не успели. Была легкость и желание поиграть в футбол в хорошей атмосфере. Думаю, болельщикам матч понравился. Такие встречи всегда придают уверенность. Мы победили в последних двух встречах с одинаковым счетом, обыграли сербов. Это здорово.

- В последних трех встречах с Сербией, Кубой и Беларусью наша сборная выиграла 16:0. О чем это говорит?

- Забили очень много. Молодцы. Это говорит о том, что есть какая-то сыгранность и понимание, что требует Карпин. Футболисты это приняли и им это нравится.

- Следующим нашим соперником станет Казахстан. Все эти сборные, если мы выигрываем с таким счетом, не соответствуют нашему уровню?

- С Сербией мы примерно одного уровня. Просто бывает, что матчи так складываются, что мы крупно побеждаем. Там было раннее удаление. С белорусами и Кубой можно говорить о том, что мы выше уровнем.

- Вам интересно смотреть матчи, когда идет игра в одни ворота и один соперник на голову сильнее другого?

- Сейчас в любом случае надо играть. Будет здорово, когда такое преимущество у нас будет в официальных матчах. Здесь важно переносить уверенность на официальные игры, которые когда-то все равно будут.

Елена Григорьевская