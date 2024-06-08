Тарханов: «Игра между Россией и Беларусью шла в одну калитку»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о победе сборной России над командой Беларуси в товарищеском матче со счётом 4:0.

По мнению специалиста, россияне выглядели гораздо сильнее своего соперника и добились заслуженной победы.

«Игра шла в одну калитку, поначалу был один момент у наших ворот, а больше ничего и не было. Наши играли легко и много комбинировали. По этой игре ничего нельзя говорить, надо участвовать в турнирах с сильными соперниками», — цитирует Тарханова Metaratings.

Также тренер считает, что РФС следует продлить контракт с наставником национальной команды Валерием Карпиным.