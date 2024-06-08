Деменко оценил игру сборной России в победном матче с Беларусью

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о крупной победе сборной России в товарищеском матче над Беларусью (4:0).

- Как вам игра сборной России?

- Мне очень понравилось, как наши играли. Это был лучший матч в плане легкости и взаимопонимания футболистов. Карпин после матча сказал, что доволен игрой. Правда, матч смотрелся.

- Карпин заявил после игры, что больше всего доволен отношением футболистов к делу, потому что были опасения недонастроя. Вы ничего такого не увидели?

- Я понимаю опасения Карпина, потому что сезон завершен. Для кого-то он закончился с положительными эмоциями, для кого-то нет, кому-то хочется в отпуск. Но эти опасения не оправдались, если посмотреть на то, как каждый из ребят показал себя в игре.

- Тюкавин забил дебютный гол за сборную. Насколько это важно или статус товарищеского матча снижает значимость события?

- Мне понравилась сама комбинация, как ребята ее разыграли. А Тюкавин завершил ее своими уверенными действиями: дал паузу, потом перебросил мяч. Это говорит об уверенности и быстром вливании в коллектив. Что тоже является важным фактором.

- В последних трех матчах с Сербией, Кубой и Беларусью наша сборная выиграла 16:0. О чем это говорит?

- О том, что Карпин создал хорошую дисциплину и максимально настроил ребят. Они должны понимать, что это сборная России, и к ней нужно относиться соответственно. А что касается результата – это класс наших футболистов. Он выше, чем у соперника.

- Получается, все эти сборные не соответствуют нашему уровню, если мы выигрываем с таким счетом?

- Они соответствуют, просто слабее по игровым и индивидуальным качествам.

- Вам интересно смотреть матчи, когда идет футбол в одни ворота?

- Зачастую бывало, что мы смотрели подобные матчи Люксембурга и других малых сборных, но даже такие команды сейчас не так просто пройти. А что касается таких счетов, то это проблемы наших соперников.

- Пишут, что нашим следующим соперником, скорее всего, станет Казахстан, который недавно возглавил Черчесов. Насколько эта игра будет интересной для вас?

- Мне будет интересно посмотреть, насколько Черчесов изменит игру Казахстана. И потом, это будет своего рода дерби, в котором Черчесов захочет показать силу своей команды. Игра будет интересной, хотя уровень этого соперника примерно такой же, как у тех, с кем мы не так давно играли. Но есть же еще мотивация и желание футболистов проявлять себя, чтобы на них обращали внимание другие клубы. За сборными следят агенты, руководители.

Елена Григорьевская