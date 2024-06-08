Пименов — о работе Карпина в сборной России: «Всё шикарно, его нужно продлевать»

Бывший игрок сборной России Руслан Пименов высказался о работе главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

Напомним, вчера, 7 июня, российская команда обыграла сборную Беларуси в товарищеском матче со счётом 4:0. В составе команды Валерия Карпина голы на свой счёт записали Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов.

«Ребята отнеслись к матчу профессионально, это главный вопрос. Второе — это, конечно, результат, и он положительный. Что касается оценки работы Валерия Карпина – всё шикарно, у нас появляются новые имена и крепкая сборная. Считаю, его нужно продлевать», — цитирует Пименова Metaratings.

Отметим, что действующий контракт Карпина с РФС рассчитан до 1 августа 2024 года.