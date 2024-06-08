Ещенко: «Самое главное, что сборная России жива»

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался об уровне сборной России после товарищеского поединка против Беларуси.
«Уровень у сборной России будет тогда, когда она будет играть в Европе. У каждого свои задачи. Сборная жива, она работает, тренируется, играет с теми, кто хочет играть с нами. Это самое главное», - приводит слова Ещенко «Чемпионат».
Товарищеская встреча сборных Беларуси и России состоялась в пятницу, 7 июня. Спарринг прошел на стадионе в Минске и завершился крупной победой команды Валерия Карпина со счетом 4:0. Голы забили Тюкавин, Обляков и Чалов (дубль).
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