Булыкин оценил игру Чалова в матче с Бларусью

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего Фёдора Чалова во вчерашнем товарищеском матче сборных России и Беларуси. Форвард отметился двумя забитыми мячами.
«Федя провел классный матч, здорово сыграл в моментах с забитыми голами. Сыграл, как и нужно нападающему. Хорошо, что забивает, это предаст ему больше уверенности в себе», - передает слова Булыкина «РБ Спорт».
Напомним, что встреча состоялась на стадионе в Минске и завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 4:0. Кроме Чалова голами отметились Константин Тюкавин и Иван Обляков.
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