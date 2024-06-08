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Булыкин оценил игру Чалова в матче с Бларусью

08 Июня 2024 • 11:01 Комментировать

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего Фёдора Чалова во вчерашнем товарищеском матче сборных России и Беларуси. Форвард отметился двумя забитыми мячами.

«Федя провел классный матч, здорово сыграл в моментах с забитыми голами. Сыграл, как и нужно нападающему. Хорошо, что забивает, это предаст ему больше уверенности в себе», - передает слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что встреча состоялась на стадионе в Минске и завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 4:0. Кроме Чалова голами отметились Константин Тюкавин и Иван Обляков.

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