Кафанов: «Дебют Максименко в сборной точно удался»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил дебют вратаря Александра Максименко в составе национальной команды.

Напомним, игрок «Спартака» провёл второй там товарищеского матча против Беларуси (4:0).

«Он этого ждал и хотел. Дебют удался точно, потому что было несколько сложных моментов, когда его прессинговали. Не каждый вратарь в этой ситуации решился бы найти своего игрока», — сказал Кафанов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 26-летний Максименко провёл за «Спартак» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и в 12 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.