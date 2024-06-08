Мостовой оценил победу сборной России со счётом 4:0

Экс-игрок московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказал мнение о вчерашнем товарищеском поединке между сборными Беларуси и России.

«Наша сборная всё контролировала. Второй тайм я смотрел одним глазом. Думал, что выиграют со счётом 3:0, но выиграли 4:0. Можно сказать, что наша сборная сыграла здорово», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что товарищеская встреча сборных Беларуси и России состоялась на стадионе в Минске 7 июня. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали уверенную победу со счетом 4:0. Голами отметились Фёдор Чалов (дубль), Константин Тюкавин и Иван Обляков.