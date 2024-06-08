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Чемпионат мира 2026

Байдачный: «Хорошо, что в «ПСЖ» не видели игру Сафонова в матче против Беларуси»

08 Июня 2024 • 09:45 Комментировать
Беларусь
0:4
РОССИЯ

Бывший игрок сборной СССР Анатолий Байдачный высказался о выступлении вратаря национальной команды России Матвея Сафонова в товарищеском матче против Беларуси (4:0).

По мнению эксперта, Сафонов провёл неудачную встречу и не смог бы впечатлить своей игрой боссов «ПСЖ», к переходу в который он так близок.  

«Хорошо, что парижан не было на этом матче (смеётся). Всё-таки он серьёзно ошибся в первом тайме», — приводит слова Байдачного «Спорт-Экспресс».

Напомним, весной 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия во всех международных турнирах. Помимо победы над Беларусей, в текущем году команда Валерия Карпина также успела разгромить сборную Сербии со счётом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анатолий Байдачный ПСЖ Сборная Беларуси Матвей Сафонов ещё теги

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