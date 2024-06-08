Тюкавин: «Рад забить первый мяч за сборную»

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин высказался о победе над командой Беларуси в товарищеском матче (4:0).

Напомним, Тюкавин забил второй мяч российской команды. Случилось это на 20-й минуте игры.

«Рад забить первый мяч за сборную. Главный тренер ничего особенного не говорил, просто поздравил. Когда забил Обляков, побежал спросить, задел ли он мяч. Он сказал, что да», — цитирует Тюкавина Metaratings.

В минувшем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 38 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее сообщалось, что к российскому футболисту проявляют интерес мадридский «Атлетико» и португальская «Бенфика».