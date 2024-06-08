Чалов прокомментировал дубль за сборную России

Центрфорвард сборной России Фёдор Чалов пообщался с журналистами после контрольного поединка против Беларуси. В прошедшей встрече нападающий отметился дублем.

«Первый дубль за сборную. Что чувствую? Очень рад, что забил два и мы победили!» - передает слова футболиста пресс-служба Российского футбольного союза.

Напомним, что товарищеский поединок сборных Беларуси и России состоялся в Минске 7 июня. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0. Помимо Чалова забитыми мячами отметились полузащитник Иван Обляков и нападающий Константин Тюкавин.