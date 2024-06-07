Карпин отметил прогресс Миранчука и Кузяева в Европе

Вечером пятницы сборная России разгромила всухую сборную Беларуси в Минске – 4:0. В составе россиян на поле вышли Алексей Миранчук, полузащитник «Аталанты» и игрок полузащиты клуба французской Лиги 1, «Гавра» Далер Кузяев.

Валерий Карпин, главный тренер россиян отметил прогресс Миранчука и Кузяева в топовых лигах Европы.

«Не могу сказать, что они в чем‑то конкретно одном прибавили. Они прибавили во многих вещах. Но они и были такими, нормальными. Стал Миранчук увереннее и сильнее после победы в ЛЕ? Да он и был таким», - говорит Карпин для телеканала «Матч ТВ».

Больше подробностей о пятничном разгроме в исполнении российской команды – в нашем ревью.