Карпин: «Мне в игре понравилось абсолютно всё»

Валерий Карпин, главный тренер сборной России высказался о разгромной победе своей команды над сборной Беларуси. Матч завершился со счётом 4:0.

«Абсолютно всё в игре понравилось. Прежде всего оцению настрой и настроение. Опасался того, как ребята на игру соберутся. У меня не то, что нет претензий, а хотел бы выразить благодарность им за это», - приводит слова тренера телеканал «Матч ТВ».

Как добавил Карпин, именно благодаря настрою коллектива у россиян получилось успешно сыграть в Минске.

Напомним, что по голу за команду России забили Иван Обляков и Константин Тюкавин, а во втором тайме своим дублем отметился форвард Фёдор Чалов.

Больше подробностей о разгроме в Минске – в нашем отчёте.