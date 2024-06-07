Чалов оформил дубль в ворота сборной Беларуси за пять минут

До неприличного счёт в матче сборных Беларуси и России довёл форвард ЦСКА Фёдор Чалов. Игра, напомним, проходит в Минске вечером пятницы.

На 64-й минуте Фёдор оформил курьёзный гол, подкараулив коленом ошибку голкипера белорусов Павла Павлюченко. Спустя пять минут справа в чужой штрафной форвард получил мяч, после чего из-под оборонца белорусской команды Захара Волкова нанес удар в дальний угол ворот хозяев – 4:0.

Напомним, что до дубля Чалова в первом тайме отличались Иван Обляков, его одноклубник и Константин Тюкавин.

Следить за оставшейся частью первого тайма можно в текстовой трансляции на нашем портале.