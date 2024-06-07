Чалов довёл счёт в матче сборных Беларуси и России до разгромного

В матче сборных Беларуси и России забит третий гол. Его автором стал форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов на 64-й минуте встречи.

Миранчук пробил с линии штрафной, но мяч в сторону отбил голкипер хозяев Павлюченко. Неудачно колено под прием мяча подставил Чалов, но сфера все равно влетела в сетку – 3:0.

Напомним, что игра сборных Беларуси и России проходит в Минске. Два гола в тайме первом в составе россиян забили одноклубник Чалова Иван Обляков и форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин.

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