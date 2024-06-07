Более 20 тысяч болельщиков присутствуют на игре Беларусь – Россия

Сегодня, 7 июня, сборная Беларуси и сборная России проводят товарищеский матч в Минске.

На данный момент идет первый тайм. Пока россияне ведут в счете – 2:0. Автором первого забитого гола стал Иван Обляков. Второй мяч записал на свой счет Константин Тюкавин.

Как объявил диктор на стадионе, на матче присутствуют 21 483 человек. Стоит отметить, что арена практически полностью заполнена, ведь ее вместимость чуть больше 22 тысяч.

Следить за ходом событий товарищеского матча между сборными Беларуси и России можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.