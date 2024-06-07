Мостовой — о голе Облякова: «Просто вратарь ошибся на выходе»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал забитый мяч полузащитника сборной России Ивана Облякова в матче со сборной Беларуси.

25-летний хавбек открыл счет уже на восьмой минуте, опередив вышедшего из ворот голкипера Павла Павлюченко.

— Очевидная ошибка вратаря и обоих центральных защитников. Просто вратарь ошибся на выходе. Обляков, кажется, сам не поверил, что забил, — цитирует Мостового «Матч ТВ».

В эти минуты продолжается товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Следить за всеми событиями игры можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.