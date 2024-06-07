Тюкавин удвоил преимущество сборной России в игре с Беларусью

Константин Тюкавин, один из лучших игроков минувшего сезона РПЛ удвоил преимущество российской сборной в проходящей вечером пятницы игре против команды Беларуси в Минске.

На 21-й минуте классную атаку провернула команда России на скорости. Иван Обляков с левого края выдал пас на Тюкавина, а тот мягко «подсёк» спортивный снаряд над вратарем белорусов и направил сферу в ворота Павла Павлюченко.

Напомним, что на восьмой минуте встречи быстрый гол россиян оформил Иван Обляков после точного дальнего паса от Алексея Миранчука.

Следить за ходом выездного товарищеского матча россиян можно в текстовой трансляции на нашем портале.