Ровно 9 лет назад Головин и Миранчук дебютировали за сборную России в матче с Беларусью

7 июня 2015 года сборная России провела товарищеский матч против сборной Беларуси. Та игра завершилась победой россиян со счетом 4:2.

Данный поединок стал дебютным для Александра Головина и Алексея Миранчука. Стоит сказать, что оба футболиста отметились забитыми мячами.

Сегодня, 7 июня 2024 года, Алексей Миранчук выведет сборную России на контрольный матч против Беларуси с капитанской повязкой. Головин, к сожалению, пропустит игру из-за травмы.

Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует портал LiveResult.