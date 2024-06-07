Генич: «Один Миранчук точно забьёт Беларуси»

Известный комментатор Константин Генич высказался о предстоящей товарищеской игре между сборными Беларуси и России.

— Уверен, что два Миранчука сегодня будут одновременно на поле. Один из них точно забьет. Не знаю на счет двоих, но один точно забьет, — сказал Генич на видео в своем телеграм-канале.

Товарищеский матч Беларусь – Россия пройдет сегодня, 7 июня, в Минске. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.

За всеми событиями матча вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

Стоит сказать, что уже известен состав сборной России на игру с Беларусью.