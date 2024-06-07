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Чемпионат мира 2026

Стало известно, кто будет капитаном сборной России в игре с Беларусью

07 Июня 2024 • 18:50 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
1 7.00 X 4.40 2 1.52
Через 0 ч. 19 мин.

В пятницу вечером футбольная Россия будет следить за товарищеской игрой национальной команды против Беларуси. Стартовый состав российской сборной, который выбрал Валерий Карпин, уже был объявлен.

Стоит отметить, что с капитанской повязкой на футбольное поле сборную России в Минске выведет атакующий полузащитник Алексей Миранчук. На клубном уровне этот футболист представляет «Аталанту». Недавно бергамаски выиграли трофей Лиги Европы, разгромив в финале «Байер» (3:0).

Следить за матчем Беларусь – Россия можно будет на портале LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Алексей Миранчук

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18:50 · Чемпионат мира 2026
Стало известно, кто будет капитаном сборной России в игре с Беларусью
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