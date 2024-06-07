Стало известно, кто будет капитаном сборной России в игре с Беларусью

В пятницу вечером футбольная Россия будет следить за товарищеской игрой национальной команды против Беларуси. Стартовый состав российской сборной, который выбрал Валерий Карпин, уже был объявлен.

Стоит отметить, что с капитанской повязкой на футбольное поле сборную России в Минске выведет атакующий полузащитник Алексей Миранчук. На клубном уровне этот футболист представляет «Аталанту». Недавно бергамаски выиграли трофей Лиги Европы, разгромив в финале «Байер» (3:0).

Следить за матчем Беларусь – Россия можно будет на портале LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.