Тюкавин – в основе: Сборная России объявила состав на матч с Беларусью

В пятницу вечером сборная России проведёт товарищеский матч против Беларуси. Рулевой российской национальной команды Валерий Карпин принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Сафонов, Вахания, Дивеев, Морозов, Горшков, Глебов, Кузяев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Обляков, Тюкавин.

Матч межу сборными Беларуси и России стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой в Минске во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что в июне сборная России проведёт только один товарищеский матч.