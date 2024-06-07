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Чемпионат мира 2026

Титов считает, что Черчесов может добиться успеха со сборной Казахстана

07 Июня 2024 • 17:14 Комментировать
Армения
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Казахстан
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Через 0 ч. 37 мин.

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о назначении Станислава Черчесова новым главным тренером сборной Казахстана.

Титов заявил, что Магомед Адиев дал хороший толчок Казахстану в плане развития, ведь команда была в шаге от выхода на Евро-2024.

«Надеюсь, что все те заслуги, которые были у Адиева, будет развивать Черчесов. Черчесов — великолепный мотиватор, думаю, он может добиться успеха со сборной Казахстана», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

60-летний Черчесов подписал контракт с Казахстаном до конца отборочного цикла чемпионата мира – 2026 с возможностью продления еще на два года.

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Егор Титов Станислав Черчесов Сборная Казахстана ещё теги

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