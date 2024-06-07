Аленичев хочет увидеть зрелищный футбол от сборных России и Беларуси

Легенда «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными Беларуси и России.

«Очень хочу увидеть красивый и зрелищный футбол между дружественными странами. Знаю, что будет полный стадион», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

Специалист считает, что сборная Беларуси является хорошим соперником, ведь команда могла попасть на предстоящий чемпионат Европы, но ей немного не хватило.

Товарищеский матч Беларусь – Россия пройдет сегодня, 7 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.