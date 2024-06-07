Кисляк рассказал, на какого игрока сборной Беларуси стоит обратить внимание

Бывший игрок сборной Беларуси Сергей Кисляк в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от товарищеского матча между национальной командой своей страны и сборной России.

«Я думаю, игра будет очень интересной. Давно у нас дома сборная не проводила игру с хорошим соперником, надеюсь, наша команда не ударит в грязь лицом. К сожалению, сейчас у нас в сборной нет игроков, такого высоко уровня, как были ещё совсем недавно. Вспомнить только Глеба, Корниленко, Кульчего, Кутузова! Сейчас обратить внимание, мне кажется, можно на Концевого. Думаю, игра будет интересной и результативной», — сказал Кисляк.

Матч Беларусь — Россия состоится сегодня, 7 июня, в Минске. Начало — в 20:00 по московскому времени.