Тарханов: «Ожидаю, что сборная России победит Беларусь»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Беларуси.

Специалист считает, что игроки российской команды выйдут с хорошим настроем и постараются доказать своё право на пребывание в сборной.

«Не думаю, что в матче будет очень много голов. Ожидаю, что сборная России победит, а с каким счётом, сказать сложно. Никакой расслабленности у наших не будет. Каждый футболист выйдет на поле с желанием показать, что его не зря взяли сборную», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Матч Беларусь — Россия состоится сегодня, 7 июня, в Минске. Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.