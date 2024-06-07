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Чемпионат мира 2026

Булыкин: «Белорусы в матче с Россией постараются показать себя с наилучшей стороны»

07 Июня 2024 • 15:53 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
1 7.00 X 4.40 2 1.52
Через 3 ч. 51 мин.

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Беларуси.

По мнению эксперта, несмотря на товарищеский статус игры, обе команды постараются себя показать с самой лучшей стороны.

«Белорусы постараются показать себя с наилучшей стороны. Ещё и для того, чтобы, возможно, заинтересовать какие-то клубы РПЛ. А сборная России должна порадовать своих болельщиков. Думаю, что встреча будет достаточно результативной. 2:0 или 2:1 в пользу России», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Матч Беларусь — Россия состоится сегодня, 7 июня. Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

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