Месси рассказал, что изменилось после победы на чемпионате мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе на чемпионате мира – 2022.

«Вроде бы всё изменилось, но в то же время ничего не изменилось. Да, мы достигли цели, к которой стремились больше всего. Но жизнь продолжатся дальше. Я должен был возвращаться в «ПСЖ» и снова пытаться выигрывать матчи. А теперь у нас есть ещё одна задача со сборной – попытаться выиграть Кубок Америки. Но в то же время после победы на чемпионате мира я почувствовал себя реализованным, потому что достиг всего. Описать это очень сложно. Думаю, в тот момент я подумал что-то такое: «Вот и всё», - сказал Месси в интервью Infobae.

Первый матч на Кубке Америки сборная Аргентины проведёт в ночь на 21 июня – против Канады.