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Чемпионат мира 2026

Месси рассказал, пересматривал ли триумфальный финал чемпионата мира

07 Июня 2024 • 13:50 Комментировать

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сообщил о том, что он не пересматривал финальный матч чемпионата мира - 2022. Как известно, в финале мундиаля аргентинцы обыграли французов по пенальти после ничьей 3:3.

«Пересматривал ли я финал? Нет. Возможно, я сделаю это позже. Мои воспоминания внутри меня. Пока что я буду цепляться за них, не пересматривая игру.

Я видел повторы некоторых моментов, в том числе и из других наших игр. Но сам финал, все 120 минут и пенальти, я не пересматривал», - рассказал Месси в интервью Infobae.

Добавим, что этим летом Лионель Месси выступит со сборной Аргентины на Кубке Америки.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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