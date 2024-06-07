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Чемпионат мира 2026

Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026

07 Июня 2024 • 13:26 Комментировать

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, сыграет ли он на следующем чемпионате мира в 2026 году.

«Я уже говорил. Всё будет зависеть от того, как я себя чувствую, насколько я буду готов физически. Я должен знать, что я могу конкурировать и помогать партнёрам по команде. До турнира ещё много времени, хотя время летит быстро.

Возраст – это реальность, хоть это и просто цифра. До чемпионата мира я буду играть не на том уровне, что раньше, когда был в Европе – в Испании и во Франции. Всё будет зависеть от состояния, буду я по-прежнему на высоте или нет», - цитирует Месси Infobae.

Напомним, что в 2022 году Лионель Месси стал чемпионом мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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