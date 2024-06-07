Казанский дал прогноз на матч Беларусь - Россия

Спортивный комментатор Денис Казанский поделился мыслями о предстоящем товарищеском поединке между сборными Беларуси и России.

«Фактор домашнего поля может помочь Беларуси. На своем стадионе команда не будет отсиживаться в обороне. Я бы сыграл на обе забьют и тотал больше (2,5), этот матч не получится сухим», - передает слова Казанского «РБ Спорт».

Матч Беларуси против России состоится на стадионе в Минске сегодня, 7 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция поединка будет организована на Liveresult.ru.