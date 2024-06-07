«Ждём победы сборной России» — Булыкин

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборной России и сборной Беларуси.

«Играют две братские страны, это всегда сближает. Надеемся, что сегодня обе команды покажут яркий, интересный футбол. Ждем победы сборной России», — приводит слова Булыкина портал «РБ Спорт».

Контрольная встреча между национальными командами Беларуси и России состоится сегодня, 7 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.

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