Корнаухов: «Играть за сборную России - честь и достоинство»

Экс-игрок московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился мыслями о сегодняшнем товарищеском поединке между сборными Беларуси и России.

«Играть за сборную - честь и достоинство. Футболисты должны биться за сборную. Выступление за национальную команду - большой плюс для карьеры, игроки должны этим дорожить», - высказался Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Контрольный матч сборных Беларуси и России состоится в пятницу, 7 июня, на стадионе в Минске. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Напомним, что в последнем спарринге россияне разгромили сербов со счетом 4:0.