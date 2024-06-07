Генич сделал прогноз на матч Беларусь - Россия

Сборная России проведет товарищеский поединок против национальной команды Беларуси. Об этом матче поделился мнением футбольный комментатор Константин Генич.

«Прекрасные погодные условия, прекрасное поле, прекрасная будет на трибунах атмосфера. А когда все прекрасно, то хочется увидеть прекрасный футбол с забитыми мячамя. Мой прогноз - тотал больше 2,5», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

Матч сборных Беларуси и России состоится на стадионе в Минске сегодня, 7 июня, начало запланировано в 20:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.